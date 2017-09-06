Посол России в США вручил в Госдепе копии верительных грамот

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Новый посол России в США Анатолий Антонов вручил копии верительных грамот в Госдепартаменте и ожидает приема у президента Дональда Трампа.
Как передает Report, cоответствующее заявление он сделал в среду в эфире телеканала "Россия 24".
"Я вручил копии верительных грамот и теперь буду ждать приема у президента Трампа", - заявил дипломат.
По его словам, стороны обозначили проблемы, существующие сейчас в российско-американских отношениях, в частности обсудили "не нужную никому дипломатическую войну, которую начали США".
"Я сожалею, что российско-американские отношения испытывают такую встряску, такое испытание сегодня, когда есть очень много международных проблем, которые мы можем и должны решать вместе с США", - заключил А. Антонов.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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