Посол России в США принял приглашение на инаугурацию Трампа

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Посол России в США Сергей Кисляк получил приглашение на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщил РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства.

«В соответствии с практикой и протокольными правилами, на инаугурацию президента США приглашаются иностранные послы. От американской стороны получено приглашение [на имя] посла России Сергея Кисляка на данное мероприятие. Посол будет в нем участвовать», — сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.