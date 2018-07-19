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    Посол России в Греции прокомментировал высылку российских дипломатов

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Посол России в Греции Андрей Маслов  прокомментировал высылку российских дипломатов, сообщает Report со ссылкой на RT.

    По словам посла, российские дипломаты и сотрудники были выдворены из Греции «бездоказательно».

    «Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырёх российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения», — подчеркнул российский посол.

    В то же время дипломат отметил, что только США официально поддержали высылку российских дипломатов.

    «Единственной страной, которая официально публично приветствовала вот этот демарш со стороны Греции, были Соединённые Штаты, это о многом говорит», — добавил он.

    11 июля стало известно, что Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двум запрещает въезд в страну.

    МИД России вызвал посла Греции и выразил ему решительный протест в связи с данным решением. 

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