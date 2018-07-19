Посол России в Греции прокомментировал высылку российских дипломатов

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Посол России в Греции Андрей Маслов прокомментировал высылку российских дипломатов, сообщает Report со ссылкой на RT.

По словам посла, российские дипломаты и сотрудники были выдворены из Греции «бездоказательно».

«Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырёх российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения», — подчеркнул российский посол.

В то же время дипломат отметил, что только США официально поддержали высылку российских дипломатов.

«Единственной страной, которая официально публично приветствовала вот этот демарш со стороны Греции, были Соединённые Штаты, это о многом говорит», — добавил он.

11 июля стало известно, что Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двум запрещает въезд в страну.

МИД России вызвал посла Греции и выразил ему решительный протест в связи с данным решением.