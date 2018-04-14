Посол России: Удары США, Великобритании и Франции по Сирии не останутся без последствий

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Удары США, Великобритании и Франции по сирийской территории не останутся без последствий. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.

"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения остались без внимания. В жизнь претворяется заранее подготовленный сценарий. И вновь нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", — говорится в сообщении.

По словам Антонова, вся ответственность за это лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.

"Оскорбление президента России неприемлемо и недопустимо. США — обладатели самого крупного арсенала химического оружия — не имеют никакого морального права обвинять другие страны", — заключил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии. К ним также присоединились Великобритания и Франция.