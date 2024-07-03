Посол РФ в Лондоне: Вряд ли Трамп сможет решить конфликт в Украине за сутки

Турция и другие страны региона не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока не прекратятся военные действия Израиля в секторе Газа, которые поддерживают на Западе.

Бывший президент США Дональд Трамп, который вновь претендует на высший государственный пост страны, вряд ли сможет урегулировать конфликт в Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах.

Как передает Report , такое мнение выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

"Вряд ли. Во-первых, он должен стать президентом. Во-вторых, потребуется много усилий для прекращения конфликта. И урегулирование будет зависеть от условий. Сейчас много внимания уделяется черновому варианту соглашения, к заключению которого Россия и Украина были близки в начале 2022 года в Стамбуле. Возможно, это хорошая платформа. Но всем, включая Дональда Трампа, нужно быть реалистами в отношении ситуации на земле", - заявил дипломат.

Келин добавил, что РФ в случае начала переговоров по урегулированию конфликта в Украине "не собирается останавливать наступательные действия".

Трамп ранее в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт в Украине за 24 часа. В последний раз митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта в Украине еще до официального вступления в должность главы американской администрации.