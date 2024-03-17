Посол РФ в Бухаресте вызван в МИД Румынии

Посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии из-за комментариев о "румынском золоте".

Посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии из-за комментариев о "румынском золоте".

Как передает Report, об этом заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

"Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом", - говорится в документе министерства.

15 марта посольство РФ в Румынии в своем Telegram-канале призвало "отдельные горячие румынские головы" отказаться от мечты вернуть "румынское золото".