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Посол РФ: Лондон обещал не использовать Storm Shadow для ударов по России

Посол РФ: Лондон обещал не использовать Storm Shadow для ударов по России Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал обманом решение Лондона использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 20:20
Посол РФ: Лондон обещал не использовать Storm Shadow для ударов по России

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал обманом решение Лондона использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Что касается решения британского правительства нанести удар ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, отмечаю, что это прямой обман. В мае 2023 года нас уведомили официальной нотой, что данные системы будут применяться исключительно в пределах украинских границ, как их понимают в Лондоне. Впоследствии эта позиция неоднократно подтверждалась. Ответственные государства так себя не ведут", - заявил российский дипломат.

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