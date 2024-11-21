Посол РФ: Лондон обещал не использовать Storm Shadow для ударов по России

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал обманом решение Лондона использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ.

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал обманом решение Лондона использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Что касается решения британского правительства нанести удар ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, отмечаю, что это прямой обман. В мае 2023 года нас уведомили официальной нотой, что данные системы будут применяться исключительно в пределах украинских границ, как их понимают в Лондоне. Впоследствии эта позиция неоднократно подтверждалась. Ответственные государства так себя не ведут", - заявил российский дипломат.