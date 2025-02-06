Посол РФ: Франция пытается заморозить работу Русского дома в Париже

Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, его счета заморожены.

Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, его счета заморожены.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков.

"Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета. У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счет, тем более что Русский дом здесь существует на легальной основе, на основе двустороннего соглашения, и в России работает Французский культурный центр. Это негативное развитие событий последних недель", - сказал Мешков.