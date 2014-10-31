Посол призвал США и страны Европы признать государство Палестина

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Посол Палестины в Азербайджане прокомментировал признание Швецией государства Палестина.

Как заявил Report посол государства Палестина в Азербайджане Насир Абдул Керим, он выражает от своего имени глубокую признательность и благодарность правительству и народу Шведского Королевства "за историческую позицию, опирающуюся на двусторонние дружеские отношения, международное право, международное гуманитарное право и международное законодательство".

"Мы считаем, что признание Швецией государства Палестина исходит из ее неизменного желания в достижении мира между Израилем и Палестиной. Именно поэтому, мы призываем США и страны Европы поспешить с признанием государства Палестина. Это послужит гарантией спасения мирного процесса и в то же время окажет поддержку миру в регионе, диалогу, мирным переговорам и их сторонникам".