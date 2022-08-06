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Посол Польши: Ни одна страна НАТО никогда не получала такой помощи, как Украина

Посол Польши: Ни одна страна НАТО никогда не получала такой помощи, как Украина На шестом месяце войны Украина получает от стран НАТО рекордные объемы помощи.
Другие страны
6 августа 2022 г. 10:46
Посол Польши: Ни одна страна НАТО никогда не получала такой помощи, как Украина

На шестом месяце войны Украина получает от стран НАТО рекордные объемы помощи.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил посол Польши в Киеве, сообщает Polska Times.

По словам посла, ни одно государство Североатлантического альянса не получало такой помощи, какую получает от стран этого объединения Украина, которая не входит в НАТО.

С 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины. "Это беспрецедентно. Ни одно государство НАТО никогда не получало такой помощи, как Украина, не входящая в НАТО. Это касается и самого углубленного разведывательного и спутникового обеспечения, а также обучения украинских солдат на полигонах в Великобритании, Польше, США и других странах", – отметил он.

Посол также отметил, что Украине понадобится поддержка на долгие годы вперед. "Нужны дальнейшие усилия, пока Украина не выстоит против нападения, а затем поддержка на долгие годы вперед в процессе восстановления. Если демократический мир перестанет поддерживать Украину, это покажет другим агрессорам, "что политика попрания международного права окупается", - отметил сказал Цихоцкий.

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Версия на азербайджанском языке Polşa səfiri: “Heç bir NATO ölkəsi Ukrayna qədər yardım almayıb”

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