Посол: поддержка Токио позиции G7 по делу Скрипаля наносит большой урон отношениям с РФ

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Поддержка Японией позиции стран G7 в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии наносит серьезный урон отношениям между Москвой и Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в опубликованном в среду интервью телеканалу NHK посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Я не понимаю, почему Япония поддержала антироссийские утверждения Великобритании и других стран. Это глубокий урон для отношений России и Японии", - сказал он.

Галузин также выразил мнение, что альянс Японии и США в условиях ухудшения отношений Москвы и Вашингтона становится препятствием на пути к развитию российско-японского сотрудничества. "Мы не можем не видеть того обстоятельства, что, к великому сожалению, сегодня недружественную политику в отношении России проводят США", - добавил посол.