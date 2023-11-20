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Посол Панамы: В нашей стране разработаны законы для предотвращения насилия в отношении женщин

Посол Панамы: В нашей стране разработаны законы для предотвращения насилия в отношении женщин В Панаме уделяется особое внимание правам и защите женщин.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 17:32
Посол Панамы: В нашей стране разработаны законы для предотвращения насилия в отношении женщин

В Панаме уделяется особое внимание правам женщин и их защите от насилия, для чего приняты специальные законы.

Как передает Report, об этом, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку, заявила посол Панамы в Азербайджане Мариэла дель Кармен Сагель Росас.

"В Панаме приложили огромные усилия по защите прав женщин. Мы ввели санкции и законы с целью предупреждения насилия в отношении женщин. Панама планирует реализовать масштабные проекты к 2024 году в этом направлении. Кроме того, в стране создано Министерство по делам женщин. Мы также активно работаем над предотвращением распространения СПИДа среди несовершеннолетних девушек и устранением проблемы ранней беременности", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ölkəmizdə qadınlara qarşı zorakılığın qarşısını almaq üçün qanunlar hazırlanıb”

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