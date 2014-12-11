​Посол Палестины в Азербайджане прокомментировал убийство палестинского министра

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Керим прокомментировал убийство палестинского министра Зияда Абу Айна во время акции на Западном Берегу Иордана.

Посол Насир Абдул Керим заявил Report, что произошедший вчера случай является очередным показателем бесчеловечности израильской оккупации и радикальности израильского правительства.

"Это правительство максимально использует все средства, которые наносят удар по мирным перспективам, основывающимся на принципах международного права и справедливости. Министр Зияд Абу Айн участвовал в мирной акции по посадке оливковых деревьев в поселке "Турмусайя" на севере Рамаллаха, в котором проводится незаконное заселение. Оккупантские силы, применив слезоточивый газ, нанесли ему ранения в область ниже живота", - сказал посол.

Н.А.Керим также добавил, что представленные в международном сообществе силы должны сказать свое слово, прекратить политику двойных стандартов, признать палестинское государство и применить санкции против правительства премьер-министра Израиля Бенъямина Нетаньяху, чтобы заставить его отказаться от политики оккупации в пользу справедливого мира: "Последними словами З.А.Айна были: израильская армия - это оккупантская и террористическая армия, которая проводит репрессии против нашего народа. Против нашей земли проводится террор и агрессия."

10 декабря во время мирной акции на Западном Берегу Палестинского государства солдат израильской армии ударил министра по вопросам заключенных и поселений Зияда Абу Айна. От полученных травм министр скончался по пути в больницу.