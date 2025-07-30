Посол Палестины в Австрии: Конференция по Газе не дала практических результатов

Конференция по ближневосточному урегулированию, завершившаяся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, не привела к практическим мерам по прекращению боевых действий в секторе Газа.

Конференция по ближневосточному урегулированию, завершившаяся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, не привела к практическим мерам по прекращению боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи в интервью РИА Новости.

По его словам, несмотря на политическую значимость форума, реального прогресса по ключевым вопросам достигнуто не было.

Шафи также резко раскритиковал позицию США по ближневосточному урегулированию, назвав ее крайне неприемлемой и противоречащей международному праву.

"США продолжают оказывать Израилю безусловную поддержку - будь то поставки оружия, финансовая, дипломатическая или политическая помощь. Эта позиция вызывает глубокое разочарование", - заявил он.