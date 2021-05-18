Посол Палестины: Прочный мир невозможен без соблюдения соответствующих резолюций ООН

""Палестинский народ имеет полное право жить с достоинством в собственном независимом государстве"

Невозможно достичь исчерпывающего и прочного мира между оккупирующим государством и оккупированным государством, кроме как соблюдая нормы международного права и соответствующие резолюции ООН.

Об этом Report заявил посол Палестины в Азербайджане Насер Карим, комментируя нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта.

"Ужасающие кадры поступают из Палестины, мир наблюдает за душераздирающей трагедией и чудовищными событиями, повторяющимися с циклической, болезненной периодичностью", - заявил посол.

Он отметил, что коренная причина продолжающейся эскалации иногда искажается некоторыми кругами в мировых средствах массовой информации и залами власти на мировой арене, путем распространения часто искаженного описания происходящего как войны между Израилем и ХАМАСом, инициированной ХАМАСом.

По его словам, "в рамках этого всеобъемлющего контекста последний жуткий раунд беспредела, начатый Израилем, был преднамеренным актом, спроектированным и спланированным Нетаньяху (Премьер-министр Израиля - ред.) и его правительством для политической выгоды при одновременном служении их узкому идеологическому видению, начиная с систематического процесса этнической чистки поселка Шейх Джаррах в Иерусалиме от его коренных палестинских жителей, а также путем неоднократных штурмов мечети Аль-Акса в самый священный месяц Рамазана в мусульманском календаре, наряду с продолжающимися ненавистническими высказываниями Нетаньяху и его соратников, раздувающими ядовитую среду подозрений, фанатизма и ненависти".

Дипломат призвал мировые державы, в частности США, которые финансово и политически поддерживают Израиль, оставаться верными тому, что они проповедуют остальному миру о правах человека: "Потому что народ Палестины и весь остальной мир устали слышать, как они с избитым разнообразием повторяют о праве Израиля на самооборону, когда он начинает массово убивать палестинцев, вместе с некоторыми пустыми банальностями о Палестине, как будто жизнь и достоинство палестинцев имеет меньшую ценность, поэтому они не имеют права защищаться перед лицом такой жестокости".

Посол подчеркнул, что статус-кво неустойчив: "Палестинский народ имеет полное право жить с достоинством в собственном независимом государстве со столицей Аль-Кудс (Восточный Иерусалим). Невозможно достичь исчерпывающего и прочного мира между оккупирующим государством и оккупированным государством, кроме как соблюдая нормы международного права и соответствующие резолюции ООН, призывающие Израиль положить конец своей незаконной оккупации".

Дипломат отметил, что "только тогда два народа смогут жить в прочном мире и спокойствии на святой земле".