Посол ОАЭ в Афганистане скончался от ранений, полученных при теракте

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Cкончался посол ОАЭ в Афганистане Джумаа аль-Кааби от ран, полученных в результате теракта в Кандагаре в январе.

Как сообщает Report со ссылкой на WAM, об этом заявили в министерстве по делам президента ОАЭ.

Напомним, 10 января, при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения, погибли пять дипломатов ОАЭ, ранения получил посол этой страны в Афганистане. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар, где эмиратские дипломаты находились с гуманитарной миссией.