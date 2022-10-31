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Посол Нидерландов был вызван в МИД России

Посол Нидерландов был вызван в МИД России Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух в понедельник был вызван в МИД РФ, ему выражен протест из-за вербовки со стороны представителя разведывательных служб Великобритании военного атташе РФ в Гааге.
Другие страны
31 октября 2022 г. 17:11
Посол Нидерландов был вызван в МИД России

Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух в понедельник был вызван в МИД РФ, ему выражен протест из-за вербовки со стороны представителя разведывательных служб Великобритании военного атташе РФ в Гааге.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"31 октября в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября этого года со стороны представителя разведывательных служб Великобритании. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве также указали, что РФ настаивает "на принятии Гаагой исчерпывающих мер с целью недопущения подобных инцидентов в будущем, в том числе со стороны представителей тех стран, которых Нидерланды называют своими союзниками".

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