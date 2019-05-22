Посол: Мирный транзит власти в Казахстане протекает спокойно и в рамках закона

За ходом внеочередных президентских выборов в Казахстане будут наблюдать более 1000 международных наблюдателей, в том числе и от региональных организаций, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Огранизация исламского сотрудничества (ОИС), ТюркПА и т.д.

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на конференции, посвященной внеочередным президентским выборам в Казахстане.

"В Казахстане на данный момент проходит мирный транзит власти, который протекает в спокойной обстановке и в рамках закона", - заявил Б.Исабаев.

Посол отметил, что врио президента Касым-Жомарт Токаев является близким соратником первого президента Нурсултана Назарбаева и стоял у источников формирования и проведения внешней политики Казахстана, занимая в разное время посты главы МИД, премьера страны, а такıt работая заместителем генерального секретаря ООН.

"Казахстан привержен своим международным обязательствам и продолжит проводить внутреннюю и внешнюю политику в рамках своих национальных интересов", - подчеркнул Б.Исабаев.

По его словам, решение о проведении досрочных президентских выборов было обусловлено решением ряда социально-экономических и политических задач и преобразований в Казахстане.

"По итогам всех процедур в ЦИК сегодня всего зарегистрировано 7 кандидатов. Впервые в современной истории на пост президента претендует женщина, что подтверждает приверженность Казахстана повышению роли женщины в обществе и гендерному балансу", - отметил посол.