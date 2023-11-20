Посол: Мексика считает важным расширение участия женщин в политической жизни

Мексика считает важным повышение роли и расширение участия женщин в политической жизни страны

Мексика считает важным повышение роли и расширение участия женщин в политической жизни страны.

Как передает Report, об этом заявила посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

Дипломат поблагодарила правительство Азербайджана за организацию столь важного мероприятия в области защиты прав женщин.

По ее словам, правительство Мексики реализует множество программ, нацеленных на обеспечение более активного участия женщин в социально-политической жизни страны.

"Мы должны бороться за права и свободы женщин ради лучшего будущего", - сказала она.