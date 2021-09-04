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Посол Литвы в Китае отозван в Вильнюс для консультаций

Посол Литвы в Китае отозван в Вильнюс для консультаций В связи с вовлечением Вильнюса в дипломатический спор с Пекином в Литву для консультаций возвращается посол страны в Китае Диана Мицкявичене.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 02:59
Посол Литвы в Китае отозван в Вильнюс для консультаций

В связи с вовлечением Вильнюса в дипломатический спор с Пекином в Литву для консультаций возвращается посол страны в Китае Диана Мицкявичене.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает МИД Литвы.

"Посольство Литвы в Китае работает в обычном режиме", - отмечает министерство.

Отмечается, что посла отзывают с учетом заявления Китая от 10 августа. Тогда по причине углубляющихся связей Литвы и Тайваня для консультаций был отозван посол КНР в Вильнюсе. МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

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