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Посол Кыргызстана вызван в МИД Украины из-за содействия РФ в обходе санкций

Посол Кыргызстана вызван в МИД Украины из-за содействия РФ в обходе санкций Министерство иностранных дел Украины вызвало для объяснений посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова для предоставления объяснений относительно имеющейся информации о поставках через эту страну в Россию продукции двойного назначения.
Другие страны
20 июля 2023 г. 21:29
Посол Кыргызстана вызван в МИД Украины из-за содействия РФ в обходе санкций

Министерство иностранных дел Украины вызвало для объяснений посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова для предоставления объяснений относительно имеющейся информации о поставках через эту страну в Россию продукции двойного назначения.

Как передает Report, соответствующий комментарий МИД обнародован на сайте министерства.

"20 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Кыргызской Республики в Украине Идрис Кадыркулов с целью получения объяснений относительно информации об использовании юрисдикции Кыргызстана для обхода санкций против государства-агрессора России, в частности поставки продукции двойного назначения и высокотехнологичных компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления оружия", - говорится в сообщении.

Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России.

Отдельно было подчеркнуто, что реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины.

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