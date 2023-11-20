Посол: Колумбия добилась больших успехов в вопросе защиты прав женщин

Женщины в Колумбии занимают значимое место в обществе.

Женщины в Колумбии занимают значимое место в обществе.

Как передает Report, об этом посол Колумбии в Азербайджане Луис Фернандо Куартас Айяла заявил, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

Он подчеркнул необходимость решения гендерных вопросов для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Колумбия находится на верном пути и добилась больших успехов в вопросе защиты прав женщин. Уверен, что в дальнейшем мы добьемся всех поставленных целей в этой сфере", - сказал посол.