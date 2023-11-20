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Посол: Колумбия добилась больших успехов в вопросе защиты прав женщин

Посол: Колумбия добилась больших успехов в вопросе защиты прав женщин Женщины в Колумбии занимают значимое место в обществе.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 16:30
Посол: Колумбия добилась больших успехов в вопросе защиты прав женщин

Женщины в Колумбии занимают значимое место в обществе.

Как передает Report, об этом посол Колумбии в Азербайджане Луис Фернандо Куартас Айяла заявил, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

Он подчеркнул необходимость решения гендерных вопросов для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Колумбия находится на верном пути и добилась больших успехов в вопросе защиты прав женщин. Уверен, что в дальнейшем мы добьемся всех поставленных целей в этой сфере", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Kolumbiya qadınların hüquqlarının qorunmasında böyük nailiyyətlər əldə edib”
Версия на английском языке Ambassador: Colombia has made great strides in protecting women's rights

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