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Посол КНР: Вашингтон не запугает Пекин пошлинами

Посол КНР: Вашингтон не запугает Пекин пошлинами США не удастся запугать Китай своими решениями в двусторонней торговле, и Вашингтону следует наладить с Пекином равноправный диалог, если он хочет вести переговоры по этим вопросам.
Другие страны
3 мая 2025 г. 21:32
Посол КНР: Вашингтон не запугает Пекин пошлинами

США не удастся запугать Китай своими решениями в двусторонней торговле, и Вашингтону следует наладить с Пекином равноправный диалог, если он хочет вести переговоры по этим вопросам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением в адрес американской администрации выступил посол КНР в США Се Фэн, выступая в посольстве на дне открытых дверей.

По его словам, взвинчивание ставок таможенных пошлин не идет на пользу никому.

"Это дестабилизирует работу бизнеса, ведет к росту расходов, бьет по финансовым рынкам и замедляет общемировой экономический рост. Война пошлин была начата не Китаем. Мы не хотим воевать. Но нас и не запугать. Мы защищаем не только собственные законные права и интересы, но и международный торговый порядок. Если США хотят вести переговоры, то им следует действовать в духе равноправия, уважения и по принципу взаимности", - подчеркнул Се Фэн.

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Версия на азербайджанском языке Çin səfiri: Vaşinqtonun tarifləri Pekini qorxutmayacaq

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