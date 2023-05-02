Посол: Казахстан не будет содействовать обходу санкций Запада

Казахстан не собирается содействовать обходу западных санкций.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол республики в США Ержан Ашикбаев, выступая во вторник на семинаре в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
"И позвольте мне повторить: Казахстан остается полностью транспарентным с нашими американскими, европейскими и британскими партнерами, привержен обеспечению соблюдения санкций и тому, чтобы не содействовать обходу санкций", - сказал дипломат. При этом он призвал Запад к обеспечению "равного и непредвзятого отношения к тем странам, которые соблюдают санкционную политику", и "равных условий для всех заинтересованных сторон".
Одновременно Ашикбаев признал, что для Казахстана и Центральной Азии в целом применение Западом экономических санкций стало "чрезвычайно сложным вопросом". "И есть множество дел, требующих особого внимания не только органов власти, отвечающих за санкции, но и лиц, принимающих [политические] решения со стороны США, ЕС, Великобритании и некоторых других органов, вводящих санкции, чтобы думать о Центральной Азии и, конечно, о Казахстане не только чисто в плане юридических терминов, но и понимая более широкий контекст. В конце концов, быстрого взгляда на политическую карту достаточно, чтобы понять, что Центральная Азия окружена юрисдикциями, в отношении которых введены санкции, что речь идет о чрезвычайно сложном вопросе для жителей Центральной Азии. Я бы даже сказал, что речь идет об экономическом выживании", - подчеркнул посол.