Посол: Казахстан не будет содействовать обходу санкций Запада

Казахстан не собирается содействовать обходу западных санкций.

Казахстан не собирается содействовать обходу западных санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол республики в США Ержан Ашикбаев, выступая во вторник на семинаре в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

"И позвольте мне повторить: Казахстан остается полностью транспарентным с нашими американскими, европейскими и британскими партнерами, привержен обеспечению соблюдения санкций и тому, чтобы не содействовать обходу санкций", - сказал дипломат. При этом он призвал Запад к обеспечению "равного и непредвзятого отношения к тем странам, которые соблюдают санкционную политику", и "равных условий для всех заинтересованных сторон".

Одновременно Ашикбаев признал, что для Казахстана и Центральной Азии в целом применение Западом экономических санкций стало "чрезвычайно сложным вопросом". "И есть множество дел, требующих особого внимания не только органов власти, отвечающих за санкции, но и лиц, принимающих [политические] решения со стороны США, ЕС, Великобритании и некоторых других органов, вводящих санкции, чтобы думать о Центральной Азии и, конечно, о Казахстане не только чисто в плане юридических терминов, но и понимая более широкий контекст. В конце концов, быстрого взгляда на политическую карту достаточно, чтобы понять, что Центральная Азия окружена юрисдикциями, в отношении которых введены санкции, что речь идет о чрезвычайно сложном вопросе для жителей Центральной Азии. Я бы даже сказал, что речь идет об экономическом выживании", - подчеркнул посол.