Посол Катара отпроверг информацию СМИ о попытке госпереворота

Появившиеся в некоторых телеграм-каналах кадры якобы имевшей место попытки госпереворота в Катаре являются фейковыми.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Эти кадры сфабрикованы, не имеют никакого отношения к действительности", - сказал он.

Ранее в сети появились видеокадры якобы из Катара, на которых слышны выстрелы и крики. Публикации сопровождались подписями о том, что там идут уличные бои, а в небо подняты военные самолеты.