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Посол Катара отпроверг информацию СМИ о попытке госпереворота

Посол Катара отпроверг информацию СМИ о госперевороте

Появившиеся в некоторых телеграм-каналах кадры якобы имевшей место попытки госпереворота в Катаре являются фейковыми. 

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя

"Эти кадры сфабрикованы, не имеют никакого отношения к действительности", - сказал он. 

Ранее в сети появились видеокадры якобы из Катара, на которых слышны выстрелы и крики. Публикации сопровождались подписями о том, что там идут уличные бои, а в небо подняты военные самолеты.

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