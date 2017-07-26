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    Посол Катара допустил войну с государствами, объявившими им бойкот

    В ситуацию должны вмешаться международные державы и гаранты мира

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Возможность войны с арабскими странами, объявившими бойкот Катару, не исключил посол данного государства в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам посла, такая возможность маловероятна, но ничего нельзя исключать, поскольку данные страны предприняли против катара неразумные и безосновательные шаги, что угрожает миру во всем мире.

    Посол Катара полагает, что в ситуацию должны вмешаться международные державы и гаранты мира.

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