Посол Катара допустил войну с государствами, объявившими им бойкот

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Возможность войны с арабскими странами, объявившими бойкот Катару, не исключил посол данного государства в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам посла, такая возможность маловероятна, но ничего нельзя исключать, поскольку данные страны предприняли против катара неразумные и безосновательные шаги, что угрожает миру во всем мире.

Посол Катара полагает, что в ситуацию должны вмешаться международные державы и гаранты мира.