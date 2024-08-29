Посол: Каракас готов вести диалог с Вашингтоном

Каракас готов продолжить диалог с Вашингтоном после президентских выборов в латиноамериканской стране.

Каракас готов продолжить диалог с Вашингтоном после президентских выборов в латиноамериканской стране.

Как передает Report , об этом "Известиям" сообщил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

"Путь диалога с США для Венесуэлы остается открытым. Мы ведем боливарианскую дипломатию мира по понятным принципам: уважение других стран, уважение Устава ООН, уважение самоопределения народов. Президент Николас Мадуро неоднократно говорил, что желает честного и открытого диалога с правительством США, но они предпочитают другой вид дипломатии", — сказал дипломат.

Напомним, что 28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, победителем после подсчета 80% голосов был объявлен Николас Мадуро. Оппозиция и некоторые западные страны настаивают на том, что результаты были сфальсифицированы, и просят аудит голосов.