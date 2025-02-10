Посол: Оттава ответит Вашингтону, если США введут тарифы на сталь из Канады

Власти Канады отреагируют, если США введут пошлины в размере 25% на канадскую сталь и алюминий.

Власти Канады отреагируют, если США введут пошлины в размере 25% на канадскую сталь и алюминий.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на посла Канады во Франции Стефана Диона.

Отмечается, что об этом дипломат заявил журналистам в Париже, но его цитату СВС не приводит.

Напомним, что днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен в понедельник, 10 февраля, ввести пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие официальные лица пока не комментировали это решение Трампа. Трюдо сейчас находится в Париже на Международной конференции, посвященной развитию искусственного интеллекта.