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Посол Израиля заявила, что государство не пойдет на переговоры с Ираном

Посол Израиля заявила, что государство не пойдет на переговоры с Ираном Переговоры между Израилем и Ираном на текущий момент невозможны.
Другие страны
26 июля 2024 г. 05:18
Посол Израиля заявила, что государство не пойдет на переговоры с Ираном

Переговоры между Израилем и Ираном на текущий момент невозможны.

Как передает Report, об этом заявила израильский посол в России Симона Гальперин газете "Известия".

"О переговорах с Ираном сейчас не может идти речи", - указала она.

Отношения Ирана и Израиля обострились в апреле 2024 года. 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по иранскому консульству в Дамаске. Жертвами атаки стали пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).

Тегеран в ответ на израильскую атаку запустил 13 апреля беспилотники и ракеты в сторону еврейского государства. Как заявили иранские власти, целями были только военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что сбили 99% снарядов. При этом в перехвате ракет и беспилотников еврейскому государству помогали Великобритания, США и Франция.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Hazırda İsraillə İran arasında danışıqlar mümkün deyil

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