Посол Израиля вызван в МИД России из-за авиаударов по Пальмире

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Посла Израиля в России Гари Корена вызывали в МИД России в связи с ударами израильских ВВС по объектам сирийской армии в районе Пальмиры. Как cообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Инцидент произошел 17 марта около 2.40 по местному времени. По данным ВС Сирии, четыре израильских истребителя вторглись в воздушное пространство страны в районе Аль-Баридж со стороны ливанской границы и нанесли удар по одному из армейских объектов в районе Пальмиры.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что самолеты Израиля поразили цели в Сирии, но для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки движения «Хезболла».