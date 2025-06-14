Посол Израиля в США заявил о близости полной нейтрализации ядерной инфраструктуры Ирана

Мы можем очень близко подойти к полной нейтрализации ядерной инфраструктуры Ирана навсегда.

Мы можем очень близко подойти к полной нейтрализации ядерной инфраструктуры Ирана навсегда.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу CNN заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

По его словам, в Тель-Авиве не знают, какой ущерб могут нанести ядерной инфраструктуре Ирана, "пока не будет завершена кампания".

"Задайте мне этот вопрос через четыре-пять дней, и я смогу дать более точную оценку после того, как наши военные оценят ущерб, который им удалось нанести различным ядерным объектам", — сказал Лайтер.

При этом дипломат подчеркнул, что Израиль ведет войну не с народом Ирана, а против "режима, который намерен обрести ядерную энергетику".