Посол Израиля в США анонсировал скорую встречу Нетаньяху с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшие недели посетить Вашингтон и стать одним из первых иностранных лидеров, который встретится с 47-м президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшие недели посетить Вашингтон и стать одним из первых иностранных лидеров, который встретится с 47-м президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

Как передает Report , об этом заявил посол Израиля в США Майкл Герцог в интервью порталу Walla по случаю завершения срока его полномочий.

"Ожидается, что премьер-министр Нетаньяху в ближайшие недели посетит Белый дом. Дискуссии по этому вопросу ведутся, но окончательной даты пока нет", - цитирует портал заявление израильского посла в Вашингтоне. Кроме того, ожидается, что в первые дни своего президентского срока Трамп отменит введенные бывшим президентом Джо Байденом ограничения на поставки вооружений Израилю, в том числе это касается однотонных бомб, указывает Walla. "Мы считаем, что Трамп собирается разрешить в начале своего срока поставки Израилю оружия, которые до сих пор не были разрешены администрацией Байдена", - сказал Герцог порталу Walla.

Кроме того, по словам израильского посла в Вашингтоне, ожидается, что Трамп отменит санкции, введенные предыдущей американской администрацией в отношении нескольких еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, и примет меры в отношении Международного уголовного суда, выдавшего 21 ноября 2024 года ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.