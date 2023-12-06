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Посол Израиля в РФ: Мы не знаем, есть ли среди погибших бойцов ЦАХАЛ выходцев из Азербайджана

Посол Израиля в РФ: Мы не знаем, есть ли среди погибших бойцов ЦАХАЛ выходцев из Азербайджана Солдаты ЦАХАЛ с фамилиями выходцев из СССР есть среди погибших в ходе боев с ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 02:50
Посол Израиля в РФ: Мы не знаем, есть ли среди погибших бойцов ЦАХАЛ выходцев из Азербайджана

Солдаты ЦАХАЛ с фамилиями выходцев из СССР есть среди погибших в ходе боев с ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

При этом он указал, что не знает, есть ли среди погибших бойцов израильтяне с гражданством Азербайджана.

"Мы не имеем понятия, у кого гражданство Российской Федерации, Украины, Казахстана, Азербайджана, Соединенных Штатов или Франции. Я могу только сказать, что если ты смотришь на имена погибших, то там есть имена, у которых явно корни из стран Советского Союза", - сказал дипломат.

При этом он обратил внимание, что в армию призывают израильтян, которым пришло время идти на срочную службу с 18 лет, вне зависимости от наличия другого гражданства.

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Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri: “HƏMAS-la döyüşlərdə ölən hərbçilərimiz arasında azərbaycanlıların olmasından məlumatsızıq”

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