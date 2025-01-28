Посол Израиля при ООН: Деятельность БАПОР будет приостановлена в течение 48 часов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо постоянному представителю Израиля при ООН Денни Данону.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо постоянному представителю Израиля при ООН Дэнни Данону.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Отметим, что сегодня Дэнни Данон во время своего выступления в Совете Безопасности ООН заявил, что деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет приостановлена в течение 48 часов.

В связи с этим в письме Гутерриш призвал к продолжению деятельности БАПОР на территории Израиля.

"Наша позиция основана на международном праве, и мы продолжим делать все возможное для поддержки палестинского народа", - говорится в письме.

28 октября 2025 года парламент Израиля утвердил закон, запрещающий деятельность БАПОР на территории страны.

Напомним, что Агентство, созданное в 1948 году, работает в регионе Ближнего Востока, оказывая более чем 5 миллионам палестинских беженцев услуги в сфере образования, здравоохранения, чрезвычайной гуманитарной помощи и социального обслуживания.