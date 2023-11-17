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Посол Израиля: ХАМАС прекратил переговоры по освобождению заложников

Посол Израиля: ХАМАС прекратил переговоры по освобождению заложников Радикальное движение ХАМАС свернуло переговоры по освобождению заложников, а также по-прежнему не предоставил полный их список израильским властям.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 15:14
Посол Израиля: ХАМАС прекратил переговоры по освобождению заложников

Радикальное движение ХАМАС свернуло переговоры по освобождению заложников, а также по-прежнему не предоставило полный их список израильским властям.

Как передает Report, об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе", - сказал дипломат.

Он отметил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу.

"Несмотря на все просьбы, ХАМАС не представил даже список, кто находится у них там, в каком состоянии, живые они или нет, ранены ли. Что там происходит, мы не знаем", - добавил посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “HƏMAS girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqları dayandırıb”
Версия на английском языке Israeli Ambassador: Hamas stopped negotiations for release of hostages

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