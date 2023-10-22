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Посол: Израильские военные готовы к началу наземной операции в секторе Газа

Посол: Израильские военные готовы к началу наземной операции в секторе Газа Израильские военные готовы к началу наземной операции в секторе Газа, но дата проведения не определена.
Другие страны
22 октября 2023 г. 21:07
Посол: Израильские военные готовы к началу наземной операции в секторе Газа

Израильские военные готовы к началу наземной операции в секторе Газа, но дата проведения не определена.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Я не могу сказать насчет дат, потому что у меня такой информации нет. Это может начаться скоро, может начаться не скоро. Это начнется, когда мы будем в выгодной ситуации начать военную операцию. Когда будет решение стратегическое нашего руководства о том, что надо начинать эту операцию. Военная часть к этому готова", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что дата определена, если военная часть готова, посол сказал: "Нет. Военная часть готова, дата не определена. Это две разные вещи".

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