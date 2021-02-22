Посол Италии в ДР Конго погиб при нападении боевиков на конвой ООН

В результате нападения погиб один человек, по предварительным данным, это шофер одной из машин колонны.

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттанасио погиб в результате нападения на конвой. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД Италии.

15:10

Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) ранен в результате нападения боевиков на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН. Как передает Report, об этом сообщает местный портал Actualite .

Как сообщается, кортеж попал в засаду рядом с городом Гома в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой.

В результате нападения погиб один человек, по предварительным данным, это шофер одной из машин колонны.

Как сообщается, именно Лука Аттанасио, занимающий пост итальянского посла в ДРК с 31 октября 2019 года, мог быть главной целью боевиков. Он госпитализирован в больницу миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (MONUSCO).

О его состоянии не сообщается.