​Посол Ирана в РФ: Американо-иранские переговоры будут вестись только по атому

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном по двусторонним и региональным вопросам, диалог будет только по атому".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

По его словам, представление о том, что ядерное соглашение "шестерки" и Ирана приведет к отдалению ИРИ от России и движению его в сторону Запада "далеко от действительности".

"Политические курсы Ирана и США по региональным и мировым вопросам не совпадают и во многих случаях противоречат друг другу. Иран не имеет намерения вести переговоры с Америкой по двусторонним, региональным и мировым вопросам, и диалог осуществлялся исключительно в области ядерной программы", - сказал М.Санаи.

Вместе с тем, дипломат отметил, что Москва и Тегеран имеют серьезную общность интересов в различных региональных вопросах, в том числе, в Центральной Азии и на Кавказе, на Каспии, в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Мехди подчеркнул, что страны имеют "единство взглядов по вопросам, связанным с переходным международным порядком, односторонней политикой США, ограничением национального суверенитета и вмешательством Запада во внутренние дела стран, расширением НАТО и ПРО".

"Во внешнеполитической программе правительства доктора Рухани углубление и расширение отношений с Россией, Китаем и Индией указаны в качестве основного приоритета", - отметил он.