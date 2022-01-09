Посол Ирана в Киеве: Семьи жертв крушения самолета не просили компенсаций

Манучехр Моради, посол Ирана в Киеве, утверждает, что семьи украинцев, погибших во время катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в небе над Тегераном в январе 2020 года, не обращались за получением денежной компенсации.

Манучехр Моради, посол Ирана в Киеве, утверждает, что семьи украинцев, погибших во время катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в небе над Тегераном в январе 2020 года, не обращались за получением денежной компенсации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом посол сказал в опубликованном в воскресенье интервью украинскому агентству УНН.

"Правительство Ирана... определило сумму компенсации в размере 150 тыс долларов США (для выплаты семьям жертв катастрофы). Относительно того, какое количество семей получило эту сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако кто-то получил эту сумму. Относительно украинских семей - ни одна из них пока не обращалась", - сказал посол.

Напомним, что рейс PS752 МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили самолет по ошибке, приняв его за вражескую цель, пролетающую рядом с военным объектом.