Посол Ирана в Берлине был вызван в МИД Германии

Посол Ирана в Берлине был вызван в МИД Германии.

Посол Ирана в Берлине был вызван в МИД Германии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

"Иранский посол был вызван. Дальнейшую информацию на этот счет я не могу сообщить", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

В конце ноября посол Германии в Тегеране был вызван в МИД Ирана из-за инициативы Берлина по проведению заседания Совета по правам человека ООН в связи протестами в ИРИ.

По итогам заседания была создана комиссия по установлению фактов в связи с насилием в отношении протестующих в Иране, в результате которых погибло не менее 300 человек. 25 стран проголосовали за, шесть против, 16 воздержались.

До этого СПЧ ООН принял резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.