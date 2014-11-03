Посол: Иран осуждает попытки Израиля изменить демографическую ситуацию в Иерусалиме

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Иран осуждает попытки Израиля в течение последних десятилетий изменить демографическую ситуацию в Иерусалиме, строя незаконные поселения и изгоняя местное население".

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, комментируя недавнее решение правительства Израиля. По его словам, международное сообщество считает эти поселения на палестинских территориях незаконными.

"Иран считает, что международное сообщество должно заставить Израиль ответить за свои действия как можно скорее. Эта политика экспансии рассматривается как препятствие так называемым ближневосточным мирным переговорам", - заявил иранский дипломат.