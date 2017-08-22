Посол: Ирак будет полностью очищен от ИГ через два месяца

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Посол Ирака в России Хайдар Хади заявил, что его страна будет полностью освобождена от боевиков ИГ через два месяца.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете "Известия".

"В Ираке осталось немного террористов — им уже некуда деваться, особенно на границе с Сирией, поэтому им ничего не остается, кроме как сражаться до конца, насмерть. И надеюсь, очень скоро с ними будет покончено и Ирак будет полностью освобожден от ИГ", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда это произойдет, он ответил, что через "пару месяцев". Он отметил, что операция по освобождению Мосула велась девять месяцев.

По его словам, войска Ирака могли взять город намного раньше, если бы боевики не использовали мирное население в качестве живого щита.