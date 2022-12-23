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Посол Индии в России: Моди и Путин могут встретиться в 2023 году

Посол Индии в России: Моди и Путин могут встретиться в 2023 году Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина планируется в 2023 году.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 09:40
Посол Индии в России: Моди и Путин могут встретиться в 2023 году

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина планируется в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Индии в Москве Паван Капур. Он отметил, что окончательных договоренностей пока нет, но лидеры находятся в постоянном контакте друг с другом.

"Наши лидеры находятся в постоянном контакте - они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится", - сказал посол.

Капур отметил, что вне зависимости от того от того, будет ли это формальный саммит или переговоры, в любом случае, они встретятся.

"Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет", - сказал он.

9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди отказался от ежегодного двустороннего саммита с Путиным из-за ядерных угроз Украине. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "никто ни от чего не отказывался, потому что и не было ничего запланировано".

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