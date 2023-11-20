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Посол Индии: Роль в женщин в индийском обществе стремительно растет

Посол Индии: Роль в женщин в индийском обществе стремительно растет Индийские женщины осваивают все больше новых профессий в социальной сфере, в результате чего их роль в обществе стремительно растет.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 17:36
Посол Индии: Роль в женщин в индийском обществе стремительно растет

Индийские женщины осваивают все больше новых профессий в социальной сфере, в результате чего их роль в обществе стремительно растет.

Как передает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По его словам, женщины в Индии достигли значительных успехов в ряде сфер, начиная от киноиндустрии, до космической отрасли. В качестве примера посол отметил, что Индия в этом году запустила миссию на Луну с участием женщин-ученых.

"Наша страна также провела множество реформ в государственном управлении. В частности в обеих палатах правительства сегодня доля женщин превышает 30 процентов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan səfiri: “Cəmiyyətimizdə qadınların rolu sürətlə artır”
Версия на английском языке Indian ambassador: Role of women in Indian society growing rapidly

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