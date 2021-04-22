О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Грузии в Украине вернулся в Киев после отзыва в 2020 году

Посол Грузии в Украине вернулся в Киев после отзыва в 2020 году После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе
Другие страны
22 апреля 2021 г. 13:39
Посол Грузии в Украине вернулся в Киев после отзыва в 2020 году

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, вернулся в Киев. Как передает Report, об этом cегодня сообщил МИД Украины на своем официальном сайте.

"После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство проинформировало, что накануне Шарашенидзе уже встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN səfirin Kiyevə qayıtması barədə açıqlama verdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Саммит НАТО состоится 14 июня
Саммит НАТО состоится 14 июня
22 апреля 2021 г. 11:28
В Индии впервые выявили более 300 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Индии впервые выявили более 300 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
22 апреля 2021 г. 09:32
В Германии за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19
22 апреля 2021 г. 09:26
Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил работу
Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил работу
22 апреля 2021 г. 08:59
Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах
Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах
22 апреля 2021 г. 08:40
В Боливии сообщили о выявлении британского штамма коронавируса
В Боливии сообщили о выявлении британского штамма коронавируса
22 апреля 2021 г. 08:08
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
22 апреля 2021 г. 07:51
Президент Эквадора объявил о введении режима ЧП
Президент Эквадора объявил о введении режима ЧП
22 апреля 2021 г. 07:43
Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии
Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии
22 апреля 2021 г. 06:06
США выделят дополнительно $300 млн Афганистану
США выделят дополнительно $300 млн Афганистану
22 апреля 2021 г. 05:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi