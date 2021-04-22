Посол Грузии в Украине вернулся в Киев после отзыва в 2020 году

После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, вернулся в Киев. Как передает Report, об этом cегодня сообщил МИД Украины на своем официальном сайте.

"После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство проинформировало, что накануне Шарашенидзе уже встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.