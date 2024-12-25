Посол Германии выразил соболезнования в связи с крушением AZAL в Казахстане
Посол Германии выразил соболезнования в связи с крушением AZAL в КазахстанеПосол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей вблизи казахстанского города Актау.
Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Как передает Report, об этом говорится на странице посла в социальной сети "Х".
"Мы глубоко опечалены крушением рейса "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане и выражаем искренние соболезнования близким жертв авиакатастрофы. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал он.
Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.
We are deeply saddened by the crash of an Azerbaijan Airlines flight in Kazakhstan and express our heartfelt condolences to the victims and their loved ones. We wish full and speedy recovery to all those injured in this terrible accident. pic.twitter.com/E6FbnV5WF7