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Посол Германии выразил соболезнования в связи с крушением AZAL в Казахстане

Посол Германии выразил соболезнования в связи с крушением AZAL в Казахстане Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей вблизи казахстанского города Актау.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 16:39
Посол Германии выразил соболезнования в связи с крушением AZAL в Казахстане

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на странице посла в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены крушением рейса "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане и выражаем искренние соболезнования близким жертв авиакатастрофы. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал он.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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