Посол Германии выразил соболезнования в связи с крушением AZAL в Казахстане

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на странице посла в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены крушением рейса "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане и выражаем искренние соболезнования близким жертв авиакатастрофы. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал он.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.