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Посол Германии обвинил Лондон в эгоизме из-за слов о вакцине от COVID-19

Посол Германии обвинил Лондон в эгоизме из-за слов о вакцине от COVID-19 Посол упрекнул британского министра в том, что он не назвал сегодняшнее событие результатом международных усилий
Другие страны
2 декабря 2020 г. 16:37
Посол Германии обвинил Лондон в эгоизме из-за слов о вакцине от COVID-19

Посол Германии в Великобритании Андреас Михаэлис обвинил Соединенное Королевство в эгоизме из-за твита министра по вопросам бизнеса Алока Шармы о сертификации вакцины от коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
Британия в среду стала первой страной, которая сертифицировала вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия).

Приветствуя сертификацию вакцины Шарма написал в своем Twitter: "Британия была первой страной, подписавшей соглашение с Pfizer/BioNTech – сейчас мы первые, кто применяет вакцину. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Спустя многие годы мы будем помнить этот момент как день, когда Британия возглавила борьбу человечества с этим заболеванием".

Спустя примерно два часа посол Германии прокомментировал твит, упрекнув британского министра в том, что он не назвал сегодняшнее событие результатом международных усилий.
"Почему так трудно признать этот важный шаг вперед как результат величайших международных усилий и (международный) успех? Я не думаю, что это сугубо национальная история. Несмотря на то, что германская компания внесла решающий вклад (в разработку вакцины), это история европейская и трансатлантическая", - написал в Twitter посол.

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