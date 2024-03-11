Посол ФРГ и дипломаты представительства ЕС в Гаити покинули страну

Посол Германии в Гаити в связи с "очень напряженной ситуацией с безопасностью" покинул страну и перебрался в соседнюю Доминиканскую Республику.

Посол Германии в Гаити в связи с "очень напряженной ситуацией с безопасностью" покинул страну и перебрался в соседнюю Доминиканскую Республику.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

Вместе с германским дипломатом в соседнюю страну выехали и представители делегации ЕС. "Они пока будут работать оттуда", - отметил представитель МИД.

Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство премьер-министра Гаити Ариэля Анри. Власти Гаити приняли решение о продлении на месяц чрезвычайного положения на территории столицы страны Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд с сотрудниками правоохранительных органов.