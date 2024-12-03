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Посол: Франция хочет отправить Украине швейцарское оружие

Посол: Франция хочет отправить Украине швейцарское оружие Франция хочет реэкспортировать швейцарское оружие в Украину, но решение остается за Швейцарией.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 15:23
Посол: Франция хочет отправить Украине швейцарское оружие

Франция хочет реэкспортировать швейцарское оружие в Украину, но решение остается за Швейцарией.

Как передает Report, об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявила посол Франции в Берне Марион Парада.

"Можно оставаться нейтральной страной и при этом быть вовлеченной. На вопрос о реэкспорте военной техники Швейцария должна ответить сама. Но конечно, мы бы приветствовали разрешение на поставку оружия Украине", - заявила посол, отметив, что Швейцария многое сделала для Украины, к примеру, оказала помощь беженцам.

Отметим, что в мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства.

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