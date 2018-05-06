Посол Франции в РФ: "Париж больше не требует безусловного ухода Асада"

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада в качестве условия урегулирования конфликта в ближневосточной стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

"Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет", - сказала она.

Посол отметила, что Франция также выступает против ситуации, когда освобожденные от террористов и боевиков оппозиции территории просто перейдут под контроль Дамаска. По ее мнению, будущее Сирии должно решиться по итогам диалога между политическими силами.

"Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предполагала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции, - указала она. - Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается".